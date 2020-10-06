النائب العام يبحث مع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية تعزيز آليات التعاون



ورحب النائب العام برئيس الديوان مؤكداً على استمرارية التعاون الوثيق والمستمر ما بين النيابة العامة وديوان الرقابة في العديد من الأمور والمجالات التي تخدم المؤسستين و تعزيز الشراكة بينهما في كافة المجالات على أكمل وجه وفقاً للقانون.



من جانبه شكر المستشار تيم على حسن الاستقبال مهيباً بدور النيابة العامة المستمر بتحقيق العدالة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة وجهودها المبذولة في تعزيز سيادة القانون وعلى استمرارية التعاون بين الطرفين بما يضمن مصلحة الوطن والمواطن.



رام الله - دنيا الوطنبحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب في مكتبه اليوم الثلاثاء، مع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيم ؛ تعزيز آليات التعاون والشراكة ما بين النيابة العامة وديوان الرقابة المالية والإدارية.