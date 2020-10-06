عاجل

  • الطب الوقائي: قد نصل إلى سيناريو إعادة إغلاق القطاع بالكامل لو استمرت اعداد الاصابات في الارتفاع

  • الطب الوقائي بغزة: لو استمرت الزيادة بأعداد الإصابات بفيروس (كورونا) سيشكل ذلك خطر حقيقي

  • مدير الطب الوقائي بغزة: وصلنا إلى مستوى جيد من الجهوزية للتعامل مع فيروس (كورونا)

دولي

"الصحة العالمية": لقاح (كوفيد-19) قد يكون جاهزاً نهاية العام

"الصحة العالمية": لقاح (كوفيد-19) قد يكون جاهزاً نهاية العام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء: إن لقاحاً ضد (كوفيد-19) ربما يكون جاهزا بحلول نهاية العالم.

وأضافت على لسان مديرها العام، تيدروس أدهانوم جيبريسوس  في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة "سنحتاج إلى لقاحات وثمة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام. ثمة أمل".

ووفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز)، فإن هناك تسعة لقاحات تجريبية لدى مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من (كوفيد-19) بحلول نهاية 2021.

أخبار ذات صلة

إسرائيل: ظهور عدة مؤشرات إيجابية بشأن فيروس (كورونا)

إسرائيل: ظهور عدة مؤشرات إيجابية بشأن فيروس (كورونا)

أردوغان يعلق على تصريحات ماكرون بأن &#34;الإسلام ديانة تعيش في أزمة&#34;

أردوغان يعلق على تصريحات ماكرون بأن "الإسلام ديانة تعيش في أزمة"

إيران: على أرمينيا الانسحاب من المناطق الأذرية المحتلة والتدخل الفرنسي غير مقبول

إيران: على أرمينيا الانسحاب من المناطق الأذرية المحتلة والتدخل الفرنسي غير مقبول

&#34;إثيوبيا&#34; تحظر الطيران فوق سد النهضة

"إثيوبيا" تحظر الطيران فوق سد النهضة

أردوغان لأمين عام الناتو: على أرمينيا الانسحاب من الأراضي الأذربيجانية بموجب القرارات الدولية

أردوغان لأمين عام الناتو: على أرمينيا الانسحاب من الأراضي الأذربيجانية بموجب القرارات الدولية

بايدن مهاجماً ترامب: لم أستغرب إصابته بالوباء

بايدن مهاجماً ترامب: لم أستغرب إصابته بالوباء

شاهد: ترامب يعود للبيت الأبيض بعد علاجه من (كورونا) ويؤكد مواصلة حملته الانتخابية

شاهد: ترامب يعود للبيت الأبيض بعد علاجه من (كورونا) ويؤكد مواصلة حملته الانتخابية

مراكز أمريكية: مرض (كوفيد- 19) يمكن أن ينتشر أحياناً من خلال الهواء

مراكز أمريكية: مرض (كوفيد- 19) يمكن أن ينتشر أحياناً من خلال الهواء

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جنين: تسجيل 34 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية

جنين: تسجيل 34 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية

غزة: تعاون مشترك بين &#34;الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق&#34; وخلية إدارة الأزمة بوزارة الداخلية

غزة: تعاون مشترك بين "الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق" وخلية إدارة الأزمة بوزارة الداخلية

النائب العام يبحث مع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية تعزيز آليات التعاون

النائب العام يبحث مع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية تعزيز آليات التعاون

قلقيلية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

مناشدة للرئيس ورئيس الوزراء ووزير الشؤون المدنية والصحة لانقاذ طفل يعاني من سرطان الغدد

مناشدة للرئيس ورئيس الوزراء ووزير الشؤون المدنية والصحة لانقاذ طفل يعاني من سرطان الغدد

مباحث (كورونا) بقطاع غزة تُوقف 131 مخالفًا لإجراءات الوقاية والسلامة

مباحث (كورونا) بقطاع غزة تُوقف 131 مخالفًا لإجراءات الوقاية والسلامة

الهندي: بالذكرى 33 لانطلاقة الجهاد الإسلامي يقف المشروع الصهيوني عاجزاً

الهندي: بالذكرى 33 لانطلاقة الجهاد الإسلامي يقف المشروع الصهيوني عاجزاً

الاحتلال يطلق منطاد مراقبة فوق بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يطلق منطاد مراقبة فوق بلدة الخضر جنوب بيت لحم

منوعات

شاهد: ريهام حجاج فخورة بتدخل زوجها لإنقاذ ألف أسرة

شاهد: ريهام حجاج فخورة بتدخل زوجها لإنقاذ ألف أسرة

شاهد: شمس الكويتية تعايد العراق &#34;إن شاء الله يتحرر من الكلاب&#34;

شاهد: شمس الكويتية تعايد العراق "إن شاء الله يتحرر من الكلاب"

شاهد: مي العيدان تسخر من أصالة &#34;قبل وبعد&#34;: &#34;فرق السما عن الأرض&#34;

شاهد: مي العيدان تسخر من أصالة "قبل وبعد": "فرق السما عن الأرض"

شاهد: عمرو اديب يبث تسجيلات صوتية لـ&#34;عبدالله الشريف&#34; ويصفه بـ&#34;عنتيل قطر&#34;

شاهد: عمرو اديب يبث تسجيلات صوتية لـ"عبدالله الشريف" ويصفه بـ"عنتيل قطر"

شاهد: زوجة أحمد فلوكس برسالة له: &#34;عدت إلى موطني .. موطني قلبك&#34;

شاهد: زوجة أحمد فلوكس برسالة له: "عدت إلى موطني .. موطني قلبك"

شاهد: نيللي كريم تصدم متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية للرجال

شاهد: نيللي كريم تصدم متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية للرجال

ياسمين صبري بعدسات لاصقة ملونة.. ومتابعون: &#34;بقيتي شبه مايا دياب&#34;

ياسمين صبري بعدسات لاصقة ملونة.. ومتابعون: "بقيتي شبه مايا دياب"

صور: هيفاء وهبي تلفت أنظار متابعيها ببدلة بيضاء.. ومتابعوها: &#34;ملكة&#34;

صور: هيفاء وهبي تلفت أنظار متابعيها ببدلة بيضاء.. ومتابعوها: "ملكة"

لقطات أسرية لزوجة علي ربيع.. كاش مايوه ورقصة مع شقيقها

لقطات أسرية لزوجة علي ربيع.. كاش مايوه ورقصة مع شقيقها

معلومات عن (حلا نورة) التي أجبرها أهلها على الاعتزال: أعلنت وفاة والدتها وهي حية

معلومات عن (حلا نورة) التي أجبرها أهلها على الاعتزال: أعلنت وفاة والدتها وهي حية

عربي

أمير الكويت يؤكد ثقته بالحكومة للاستمرار بمهامها

أمير الكويت يؤكد ثقته بالحكومة للاستمرار بمهامها

رئيس الحكومة التونسية يُقيل وزير الثقافة بعد رفضه القيود على الأنشطة الثقافية

رئيس الحكومة التونسية يُقيل وزير الثقافة بعد رفضه القيود على الأنشطة الثقافية

التيجاني حسين: &#34;من يعتقد بأن السودان يمكنها الاستفادة بعلاقتها بإسرائيل بسداد الديون فإنه ساذج&#34;

التيجاني حسين: "من يعتقد بأن السودان يمكنها الاستفادة بعلاقتها بإسرائيل بسداد الديون فإنه ساذج"

مصر تكشف عن 59 تابوتاً أثرياً يعود تاريخها لـ 2600 عام

مصر تكشف عن 59 تابوتاً أثرياً يعود تاريخها لـ 2600 عام