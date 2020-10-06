"الصحة العالمية": لقاح (كوفيد-19) قد يكون جاهزاً نهاية العام

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء: إن لقاحاً ضد (كوفيد-19) ربما يكون جاهزا بحلول نهاية العالم.



وأضافت على لسان مديرها العام، تيدروس أدهانوم جيبريسوس في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة "سنحتاج إلى لقاحات وثمة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام. ثمة أمل".



ووفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز)، فإن هناك تسعة لقاحات تجريبية لدى مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من (كوفيد-19) بحلول نهاية 2021.