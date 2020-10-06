"التنمية" بغزة تعلن موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة





وأكدت في بيان نشرته صفحة الوزارة على (فيسوك)، أن الصرف سيكون في جميع فروع بنك البريد بالقطاع، وذلك حسب ما يصدر عن بنك البريد من آلية لتوزيع الأسماء حسب الأحرف الأبجدية.





وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام باجراءات الصحة والسلامة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة، وذلك يوم الخميس المقبل.