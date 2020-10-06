قلقيلية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة قلقيلية اليوم الثلاثاء، بأن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ عشر إصابات.
وأضافت في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن جميع الإصابات من المخالطين، وهي موزعة في مدينة قلقيلية بواقع ست إصابات، و"حجة"، بواقع ثلاث إصابات، و"النبي الياس"، إصابة واحدة.
وبينت المحافظة، أن مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 270 إصابة نشطة.
أعلنت محافظة قلقيلية اليوم الثلاثاء، بأن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ عشر إصابات.
وأضافت في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن جميع الإصابات من المخالطين، وهي موزعة في مدينة قلقيلية بواقع ست إصابات، و"حجة"، بواقع ثلاث إصابات، و"النبي الياس"، إصابة واحدة.
وبينت المحافظة، أن مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 270 إصابة نشطة.
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