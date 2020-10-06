قلقيلية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة



وبينت المحافظة، أن مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 270 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية اليوم الثلاثاء، بأن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ عشر إصابات.وأضافت في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن جميع الإصابات من المخالطين، وهي موزعة في مدينة قلقيلية بواقع ست إصابات، و"حجة"، بواقع ثلاث إصابات، و"النبي الياس"، إصابة واحدة.