مناشدة للرئيس ورئيس الوزراء ووزير الشؤون المدنية والصحة لانقاذ طفل يعاني من سرطان الغدد

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أناشد أنا المواطن أكرم راضي، الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزيرة الصحة مي الكيلة، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، للتدخل لانقاذ نجلي الطفل حسن الذي يعاني من مرض سرطان الغدد.



وأدعو فخامة الرئيس أبو مازن، ودولة رئيس الوزراء محمد اشتية، والأخ الوزير حسين الشيخ، والأخت الوزيرة مي الكيلة، لاصدار أوامرهم والايعاز للجهات المسؤولة والمختصة، لتمكين نجلي حسن من السفر للعلاج في الخارج، في أي مكان سواء الضفة أو القدس أو إسرائيل أو الأردن أو مصر، لأن المرض تفشى في جسده.



فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء، إني ابني يعاني الأمرين من هذا السرطان، ولا يوجد في غزة العلاج اللازم لحالته الخطيرة، لذا أناشدكم من بعد الله عز وجل أن تتدخلوا لانقاذ هذا الطفل البريء الذي أسأل الله أن أراه كأي طفل في عمره.



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