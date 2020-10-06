دولي

إسرائيل: ظهور عدة مؤشرات إيجابية بشأن فيروس (كورونا)

إسرائيل: ظهور عدة مؤشرات إيجابية بشأن فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب المدير العام لوزارة الصحة في إسرائيل، ايتامار غروتو: إن المعطيات الخاصة بوباء (كورونا)، تشير إلى بداية الانخفاض في العدد اليومي للإصابات الجديدة. 

وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): أن نسبة المرضى المؤكَّدين من إجمالي عدد الخاضعين للفحوصات تراجعت هي الأخرى، من 15% إلى 11%، محذراً مع ذلك من التهاون بخطورة الحالة الوبائية، لأن الأرقام لا تزال مرتفعة.

وتشير معطيات وزارة الصحة إلى استمرار الانخفاض البطيء لنسبة الوفيات من بين الحالات التي انتهت – إما بالشفاء او بالوفاة – حيث تبلغ حاليا نحو 0.8%، مما يقلّ عن النسبة العالمية بأربعة اضعاف، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وحسب تحليل أجراه خبراء من معهد فايتسمان للعلوم ونشره موقع (واينت) الإخباري، طرأ على عدد المرضى الجدد خلال الأسبوع الأخير انخفاض نسبته 17% لدى مجموع السكان، و45 % في المجتمع العربي.

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