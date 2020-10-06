أردوغان يعلق على تصريحات ماكرون بأن "الإسلام ديانة تعيش في أزمة"





وقال خلال عرضه لخطة عمل حول "النزعات الانفصالية" وبالخصوص النزعة الإسلاموية المتطرفة إن الإسلام "ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم" بسبب تجاذب تيارات داخلها، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إن تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "الإسلام متأزم" في مدينة ذات كثافة سكانية مسلمة، استفزاز صريح.وأضاف أردوغان اليوم الثلاثاء: "من الوقاحة وقلة الأدب أن يتحدث الرئيس الفرنسي عن إعادة هيكلة الإسلام"، وتابع: "الاعتداء على المسلمين بات أحد أهم الوسائل التي يستخدمها السياسيون الأوروبيون من أجل التغطية على فشلهم".وأشار إلى أن "الذين يتهربون من مواجهة العنصرية وكراهية الإسلام، يرتكبون أكبر إساءة لمجتمعاتهم"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قال في خطاب ألقاه في يوم الجمعة:إأن على فرنسا "التصدي للنزعة الإسلامية الراديكالية" الساعية إلى "إقامة نظام مواز" و"إنكار الجمهورية"، وفق رأيه.