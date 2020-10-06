الهندي: بالذكرى 33 لانطلاقة الجهاد الإسلامي يقف المشروع الصهيوني عاجزاً

محمد الهندي

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد الهندي، اليوم الثلاثاْء: إنع الإسونحن نحتفل بالذكرى ٣٣ لانطلاقة حركة الجهاد، " فإننا لا نحتفل بانطلاقة فصيل مقاوم فقط؛ بل نؤكد أساساً على أهمية استمرار نهج مقاومة المشروع الصهيوني أمام محاولات اختراق وعي شعوب الأمة وتزييف تاريخها وثقافتها".



وأضاف في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه بعد (33 عاما) يقف المشروع الصهيوني عاجزاً - رغم انتفاخه بالسلاح والنفاق الدولي والعجز والتطبيع العربي- أمام مواجهة المقاومة في فلسطين والمنطقة والتي طابعها العام الإسلام كدين أو كثقافة على الأقل.



وشدد الهندي على أن "الجديد هذا العام هو ضرورة مواجهة تحديات صفقه ترمب وسياسة الضم والتطبيع بسياسات تقطع مع مسار أوسلو وتعلن نهايته وتترجم على أرض الواقع بمشروع مواجهة مع العدو".



وتابع عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد: "نرى أن الوحدة الفلسطينية تتحقق في ميدان المواجهة مع العدو وعند اختلاف البرامج السياسية تتحقق تحت سقف المرجعية الوطنية".