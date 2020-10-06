الاحتلال يطلق منطاد مراقبة فوق بلدة الخضر جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منطادا فوق بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت المنطاد فوق منطقة "أم ركبة" جنوب البلدة، لمراقبة تحركات المواطنين.



يذكر أن الاحتلال أطلق خلال الأسابيع الماضية أربعة مناطيد للمراقبة فوق منطقة "أم ركبة" التي تتعرض لهجمة استيطانية، حيث هدم فيها بعض المنشآت وأخطر منازل بوقف البناء ومنع البناء.