"مباحث كورونا" بغزة توضح آلية عملها خلال الـ24 ساعة الماضية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن مهام "مباحث كورونا" بالشرطة في متابعة المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في محافظات القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأفاد بأنه تم توقيف 46 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجوال، مضيفًا أنه تم توقيف 85 من أصحاب المحال المخالفة وإحالتهم للجهات المختصة.



وأوضح أنه تم إغلاق 93 محلًا ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة من بينها ملعب كرة قدم، وصالة ألعاب رياضية، مشيرًا إلى أنه تم إنهاء 35 تجمعًا للمواطنين مخالفًا لإجراءات السلامة.