وزارة الصحة: 10 وفيات و329 إصابة جديدة في فلسطين خلال 24 ساعة

وأعلنت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 84.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في محافظات: بيت لحم، الخليل، جنين، طولكرم، رام الله والبيرة.



وأضافت، أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (70)، محافظة نابلس (45)، محافظة بيت لحم (67)، محافظة قلقيلية (9)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (33)، أريحا والأغوار (23)، سلفيت (1) ، طولكرم (30)، قطاع غزة (146)، ضواحي القدس (10).



وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (71)، نابلس (43)، طولكرم (25)، قلقيلية (36)، سلفيت (16)، رام الله والبيرة (128)، قطاع غزة (70)، جنين (28).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 46 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، وبإمكان المواطنين الذين أجروا فحص (كورونا) الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة و475 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.