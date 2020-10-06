شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل مباحثات قيادتي فتح والجبهة الديمقراطية

الكشف عن تفاصيل مباحثات قيادتي فتح والجبهة الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً قالت فيه: إنها استقبلت في مقرها في دمشق، الوفد القيادي لحركة فتح، الذي يضم جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية في (فتح) وروحي فتوح، وسمير الرفاعي، عضوي اللجنة المركزية
 والسفير أنور عبد الهادي.

وأجرى الجانبان، حواراً معمقاً، تناول العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الأجندة الفلسطينية، بما في ذلك دورية اجتماعات الأمناء العامين، وتكريس الشراكة الوطنية، بالانتخابات وبالتوافق الوطني، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وإصلاح أوضاع مؤسسات م. ت. ف، والسلطة الفلسطينية، والتوافق على صيغة استراتيجية للمواجهة الشاملة، بما في ذلك تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، والتفاهم برنامجياً وتنظيمياً على أدائها.

كما بحث الجانبان ضرورة استكمال الحوار الوطني الشامل، الذي يضم جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء، بما يتيح التوصل إلى توافقات وتفاهمات لكل القضايا الوطنية، وتكريس أسس الشراكة الوطنية، ومواصلة النضال المشروع من أجل الفوز بحقوقنا المشروعة في تقرير المصير، والاستقلال والعودة.

حضر عن الجبهة الديمقراطية، فهد سليمان، نائب الأمين العام، وكل من: معتصم حمادة، وخالد عطا، وحسن عبد الحميد، أعضاء المكتب السياسي.

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