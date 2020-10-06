عشراوي تبحث مع القنصل العام الإسباني آخر التطورات السياسية



وجرى استعراض ممارسات دولة الاحتلال وانتهاكاتها المتصاعدة، بما في ذلك مواصلة سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري القائمة على تعميق الاستيطان، والضم المنظّم للأرض، وسرقة المقدرات والموارد الفلسطينية‫، وهدم المنازل والمنشآت، وخصوصا في القدس المحتلة، والتضييق على الفلسطينيين في ظل انتشار فايروس (كورونا).



وثمنت عشراوي في نهاية اللقاء، مواقف إسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية، والتزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وطالبت في هذا الصدد الحكومة الإسبانية بالاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل، كما وأكدت على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

وناقش الطرفان خلال اللقاء، الذي عقد بمقر منظمة التحرير في رام الله، الوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك الخطوات الجادة لتحقيق المصالحة الداخلية، وإجراء الانتخابات، إضافة إلى بحث الخطوات الفلسطينية المستقبلية.