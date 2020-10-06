شؤون فلسطينية

عشراوي تبحث مع القنصل العام الإسباني آخر التطورات السياسية

عشراوي تبحث مع القنصل العام الإسباني آخر التطورات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء، القنصل العام الإسباني السيد إجناثيو جارثيا- فالديكاساس، وبحثت معه آخر المستجدات السياسية في فلسطين والمنطقة، والتطورات على الأرض.

وناقش الطرفان خلال اللقاء، الذي عقد بمقر منظمة التحرير في رام الله، الوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك الخطوات الجادة لتحقيق المصالحة الداخلية، وإجراء الانتخابات، إضافة إلى بحث الخطوات الفلسطينية المستقبلية.

وجرى استعراض ممارسات دولة الاحتلال وانتهاكاتها المتصاعدة، بما في ذلك مواصلة سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري القائمة على تعميق الاستيطان، والضم المنظّم للأرض، وسرقة المقدرات والموارد الفلسطينية‫، وهدم المنازل والمنشآت، وخصوصا في القدس المحتلة، والتضييق على الفلسطينيين في ظل انتشار فايروس (كورونا).

وثمنت عشراوي في نهاية اللقاء، مواقف إسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية، والتزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وطالبت في هذا الصدد الحكومة الإسبانية بالاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل، كما وأكدت على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة: 10 وفيات و329 إصابة جديدة في فلسطين خلال 24 ساعة

وزارة الصحة: 10 وفيات و329 إصابة جديدة في فلسطين خلال 24 ساعة

الكشف عن تفاصيل مباحثات قيادتي فتح والجبهة الديمقراطية

الكشف عن تفاصيل مباحثات قيادتي فتح والجبهة الديمقراطية

هيئة الأسرى: جولة أخرى من قرصنة الاحتلال لأموال عائلات الشهداء والأسرى

هيئة الأسرى: جولة أخرى من قرصنة الاحتلال لأموال عائلات الشهداء والأسرى

مقدسيون يطلقون حملة &#34;صورتك بالمسجد الأقصى&#34; بعد حرمانهم من الوصول

مقدسيون يطلقون حملة "صورتك بالمسجد الأقصى" بعد حرمانهم من الوصول

شؤون اللاجئين: توزيع 500 شيكل لأربعة آلاف طالب وطالبة جامعيين

شؤون اللاجئين: توزيع 500 شيكل لأربعة آلاف طالب وطالبة جامعيين

محافظ جنين: توازن ما بين عدد الإصابات اليومي وعدد حالات التعافي

محافظ جنين: توازن ما بين عدد الإصابات اليومي وعدد حالات التعافي

الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 72

الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 72

التربية والتعليم: المدارس لم تُسجل كبؤر لتفشي وباء (كورونا)

التربية والتعليم: المدارس لم تُسجل كبؤر لتفشي وباء (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: جولة أخرى من قرصنة الاحتلال لأموال عائلات الشهداء والأسرى

هيئة الأسرى: جولة أخرى من قرصنة الاحتلال لأموال عائلات الشهداء والأسرى

مقدسيون يطلقون حملة &#34;صورتك بالمسجد الأقصى&#34; بعد حرمانهم من الوصول

مقدسيون يطلقون حملة "صورتك بالمسجد الأقصى" بعد حرمانهم من الوصول

عشراوي تبحث مع القنصل العام الإسباني آخر التطورات السياسية

عشراوي تبحث مع القنصل العام الإسباني آخر التطورات السياسية

شؤون اللاجئين: توزيع 500 شيكل لأربعة آلاف طالب وطالبة جامعيين

شؤون اللاجئين: توزيع 500 شيكل لأربعة آلاف طالب وطالبة جامعيين

محافظ جنين: توازن ما بين عدد الإصابات اليومي وعدد حالات التعافي

محافظ جنين: توازن ما بين عدد الإصابات اليومي وعدد حالات التعافي

الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 72

الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 72

الديمقراطية: توافقنا مع فتح على أسس الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل

الديمقراطية: توافقنا مع فتح على أسس الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل

فتوح يطالب الجمعيات والحكومات الدولية أن تحذو حذو بلجيكا بموقفها الداعم لفلسطين

فتوح يطالب الجمعيات والحكومات الدولية أن تحذو حذو بلجيكا بموقفها الداعم لفلسطين

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تعايد العراق &#34;إن شاء الله يتحرر من الكلاب&#34;

شاهد: شمس الكويتية تعايد العراق "إن شاء الله يتحرر من الكلاب"

شاهد: مي العيدان تسخر من أصالة &#34;قبل وبعد&#34;: &#34;فرق السما عن الأرض&#34;

شاهد: مي العيدان تسخر من أصالة "قبل وبعد": "فرق السما عن الأرض"

شاهد: عمرو اديب يبث تسجيلات صوتية لـ&#34;عبدالله الشريف&#34; ويصفه بـ&#34;عنتيل قطر&#34;

شاهد: عمرو اديب يبث تسجيلات صوتية لـ"عبدالله الشريف" ويصفه بـ"عنتيل قطر"

شاهد: زوجة أحمد فلوكس برسالة له: &#34;عدت إلى موطني .. موطني قلبك&#34;

شاهد: زوجة أحمد فلوكس برسالة له: "عدت إلى موطني .. موطني قلبك"

شاهد: نيللي كريم تصدم متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية للرجال

شاهد: نيللي كريم تصدم متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية للرجال

ياسمين صبري بعدسات لاصقة ملونة.. ومتابعون: &#34;بقيتي شبه مايا دياب&#34;

ياسمين صبري بعدسات لاصقة ملونة.. ومتابعون: "بقيتي شبه مايا دياب"

صور: هيفاء وهبي تلفت أنظار متابعيها ببدلة بيضاء.. ومتابعوها: &#34;ملكة&#34;

صور: هيفاء وهبي تلفت أنظار متابعيها ببدلة بيضاء.. ومتابعوها: "ملكة"

لقطات أسرية لزوجة علي ربيع.. كاش مايوه ورقصة مع شقيقها

لقطات أسرية لزوجة علي ربيع.. كاش مايوه ورقصة مع شقيقها

معلومات عن (حلا نورة) التي أجبرها أهلها على الاعتزال: أعلنت وفاة والدتها وهي حية

معلومات عن (حلا نورة) التي أجبرها أهلها على الاعتزال: أعلنت وفاة والدتها وهي حية

شاهد.. أحمد زاهر: طلقت زوجتي فترة مرضي.. خوفت عليها وعلى بناتي

شاهد.. أحمد زاهر: طلقت زوجتي فترة مرضي.. خوفت عليها وعلى بناتي

عربي

أمير الكويت يؤكد ثقته بالحكومة للاستمرار بمهامها

أمير الكويت يؤكد ثقته بالحكومة للاستمرار بمهامها

رئيس الحكومة التونسية يُقيل وزير الثقافة بعد رفضه القيود على الأنشطة الثقافية

رئيس الحكومة التونسية يُقيل وزير الثقافة بعد رفضه القيود على الأنشطة الثقافية

التيجاني حسين: &#34;من يعتقد بأن السودان يمكنها الاستفادة بعلاقتها بإسرائيل بسداد الديون فإنه ساذج&#34;

التيجاني حسين: "من يعتقد بأن السودان يمكنها الاستفادة بعلاقتها بإسرائيل بسداد الديون فإنه ساذج"

مصر تكشف عن 59 تابوتاً أثرياً يعود تاريخها لـ 2600 عام

مصر تكشف عن 59 تابوتاً أثرياً يعود تاريخها لـ 2600 عام