محافظ جنين: توازن ما بين عدد الإصابات اليومي وعدد حالات التعافي



وأوضح الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح الثلاثاء، إن الجديد الآن، هو أن الاصابات تسجل في صفوف كبار السن، وممن يعانون أمراضاً مزمنة.











وأشار الرجوب، إلى أنه جرى صباح اليوم، رفع الإغلاق عن بلدتي جلبون وصانور، مع استمرار المراقبة والمتابعة الميدانية من قبل طواقم الطب الوقائي، والجهات ذات العلاقة.

رام الله - دنيا الوطنقال أكرم الرجوب، محافظ جنين: "إن الوضع الوبائي في المحافظة مستقر، وبات هناك توازن ما بين عدد الإصابات اليومي، وعدد حالات التعافي".