الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 72

وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح الثلاثاء، من خطورة الوضع الصحي للأسير الأخرس، الذي يواجه تلفاً في القلب أو العينين أو الأذنين.





وقال أبو بكر: إن الأسير ماهر الأخرس، يرفض حتى الآن تناول المدعمات، ويشترط الإفراج عنه قبل تناول أي مدعمات أو أدوية.

رام الله - دنيا الوطنيواصل الأسير ماهر الأخرس، إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم الثاني والسبعين على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.