التربية والتعليم: المدارس لم تُسجل كبؤر لتفشي وباء (كورونا)





واضاف الخضور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، إنه بات واضحاً لدى الطلبة والأهالي والمعلمين، آلية التعليم وتقسيم أيام توجه الطلبة للمدارس، إضافة إلى إجراءات السلامة العامة، وتأقلم الطلاب معها.

رام الله - دنيا الوطنقال صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: "ان الحالة الوبائية لم تخرج عن السيطرة في المدارس، حتى بعد فتحها لجميع الصفوف من الأول حتى الثاني عشر، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تسجل المدارس كبؤر لتفشي الوباء، وأن ما يحدث من إغلاقات لبعض المدارس، هو نتيجة حالات فردية امتداداً لما هو موجود في المجتمع".