وزير الجيش الإسرائيلي يُوقع 4 أوامر مصادرة لأموال حركة حماس والسلطة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت صحيفة (معاريف) الاسرائيلية، أن بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصدر أربعة أوامر مصادرة لأموال حركة حماس، والسلطة الفلسطينية، بزعم أنها مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء، بمبلغ تراكمي بمئآت آلاف الشواكل.



يذكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل احتجازها لأموال المقاصة الخاصة بالشعب الفلسطيني، مما أثر على جميع مناحي الحياة.