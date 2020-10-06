فتوح يطالب الجمعيات والحكومات الدولية أن تحذو حذو بلجيكا بموقفها الداعم لفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

طالب روحي فتوح، المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، الجمعيات والحكومات الدولية، بأن تحذو حذو بلجيكا، في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.



وقال فتوح في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "إن التزام الحكومة الفيدرالية البلجيكية الجديدة، ولأول مرة بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية، بشكل مباشر، يؤكد على الحقوق المشروعة لشعبنا، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).



وأعرب فتوح عن تقديره للعلاقات والتعاون المتبادل، مثمناً الدور المتميز، الذي تقوم به جمعية الصداقة الفلسطينية- البلجيكية في تمتين العلاقات، التي تربط الشعبين الفلسطيني والبلجيكي.