مساعدات نقدية طارئة لمرضى قطاع غزة في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

سلّمت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عدداً من مرضى قطاع غزة المتواجدين في الضفة الغربية لتلقي العلاج، مساعدات نقدية طارئة.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه المساعدات، تأتي في إطار خطة الاستجابة السريعة؛ لتوفير الاحتياجات العاجلة للمرضى، التي تضمنت التعامل مع مرضى غزة، كأحد الأولويات المهمة في هذه الخطة"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).



وقال الوكيل المساعد أنور حمام، أن الوزارة بتوجيهات من الوزير أحمد مجدلاتي، تولي أهمية خاصة لتوفير المساعدات النقدية العاجلة والطارئة، ومتابعة حثيثة للحالات المرضية لأهلنا من قطاع غزة، الذين يتلقون العلاج بالضفة، وذلك بالتنسيق مع دائرة التحويلات الطبية بوزارة الصحة.



وتابع حمام: "تقوم الوزارة بالتعاون مع هيئة الإمداد والتجهيز في الأمن الوطني، بمتابعة هذه الحالات، وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم".



والجدير ذكره، أن هذه الدفعة هي الثالثة للمساعدات التي صرفتها الوزارة للمرضى من قطاع غزة، والمحولين لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية.



بدورها، أشادت العقيد في هيئة الإمداد والتجهيز للأمن الوطني، صابرين عليان، بالجهود التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية؛ لتوفير احتياجات المرضى المتواجدين، وأن هيئة الإمداد تعمل بالتعاون مع الوزارة؛ لتوفير كل الاحتياجات.