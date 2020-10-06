شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تحديثاً للخارطة الوبائية، الخاصة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بين المواطنين في القطاع.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تحديثاً للخارطة الوبائية، الخاصة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بين المواطنين في القطاع.
وأشارت الوزارة في إطار الخارطة الوبائية، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بين المواطنين، وصل إلى 3573 إصابة.
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