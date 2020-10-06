شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)





وأشارت الوزارة في إطار الخارطة الوبائية، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بين المواطنين، وصل إلى 3573 إصابة.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تحديثاً للخارطة الوبائية، الخاصة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بين المواطنين في القطاع.