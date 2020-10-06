صور: الأجهزة الشرطية بغزة تُنظم عملية صرف المنحة القطرية



وينتشر ضباط وعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية في كافة فروع البريد، ومراكز الصرف، التي أقرتها وزارة التنمية الاجتماعية؛ لضمان التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، والتباعد الجسدي، ومنع الازدحام والتجمهر.



وتواصل الوزارات، والأجهزة الحكومية إجراءاتها في مواجهة وباء (كورونا) في غزة، منذ بدء انتشاره في 24 آب/ أغسطس الماضي.













غزة- دنيا الوطنتُنظم الأجهزة الشرطية والأمنية، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، منذ صباح اليوم الثلاثاء، عملية صرف مخصصات المنحة القطرية الشهرية للعائلات المستورة في قطاع غزة.