دولي

"إثيوبيا" تحظر الطيران فوق سد النهضة

"إثيوبيا" تحظر الطيران فوق سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رئيسة إثيوبيا "سهلورق زودي" أنه سيبدأ توليد الكهرباء في غضون 12 شهراً ، من سد النهضة الذي شيدته بلادها على النيل الأزرق.

وقالت الرئيسة سهلورق زودي في كلمة لها أمام البرلمان: "هذا العام سيكون العام الذي سيبدأ فيه سد النهضة الإثيوبي العظيم في توليد الكهرباء من توربينين".

من جانبه ، أكد رئيس هيئة الطيران المدني الإثيوبية وسينيله هونيجناو على أن إن البلاد حظرت الطيران فوق السد الضخم لاعتبارات أمنية ، وأوضح أنه تم حظر مرور جميع رحلات الطيران لتأمين السد.

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