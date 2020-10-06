شؤون فلسطينية

تحذيرات من تعرض الأسير "الأخرس" لتلف في القلب والعينين

تحذيرات من تعرض الأسير "الأخرس" لتلف في القلب والعينين
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسير ماهر الأخرس، لليوم الـ 72 على التوالي، إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضاً للاعتقال الإداري الظالم بحقه، وسط تحذيرات من خطورة وضعه الصحي، مؤكداً على مواصلة الإضراب حتى الشهادة أو الإفراج عنه.

وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أن الأسير ماهر الأخرس، في وضع صحي يزداد خطورة يوماً بعد يوم، في ظل رفضه تناول أي مدعمات، وإصراره على مواصلة إضرابه؛ لحين الاستجابة لمطلبه بالإفراج الفوري عنه.

وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة وضع الأسير ماهر الأخرس، لافتاً أن استمرار تعنت الاحتلال برفض مطالبه، واستمرار إضرابه، قد يؤدي إلى تلف في القلب أو العينين أو الأذنين، بعد رفضه تناول المدعمات.

وكانت عائلة الأسير الأخرس، قد طالبت بوقت سابق بالتدخل الجاد لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان، حيث يفقد الوعي بين الحين والآخر، ولا يستطيع التحرك، ويصاب بنوبات تشنج بشكل متكرر، وأحياناً لا يميز الذي يقف أمامه.

ومنذ شروعه في الإضراب الأخير تعرض الأسير الأخرس لعمليات نقل متكررة، في محاولة لإنهاكه وثنيه عن الاستمرار في
خطوته.

وجرى احتجاز الأخرس في بداية اعتقاله في معتقل (حوارة) ثم جرى نقله إلى زنازين سجن (عوفر)، إلى أن نُقل إلى سجن (عيادة الرملة)، وأخيراً إلى مستشفى (كابلان).

وقال الأسير ماهر الأخرس في رسالة له على سريره في مشفى (كابلان) قبل أيام: "شرطي الوحيد الحرية.. إما الحرية أو الشهادة، وفي الجانبين انتصار لشعبي وللأسرى".

وأضاف الأسير الأخرس في رسالته: "إضرابي هذا هو إعلان لحالة الأسرى التي وصلوا إليها، ودفاعاً عن كل أسير فلسطيني، ودفاعاً عن شعبي الذي يُعاني من الاحتلال، وانتصاري في هذا الإضراب هو انتصار للأسرى ولشعبي الفلسطيني".

ويذكر، أن الأسير ماهر الأخرس من مواليد آب/ أغسطس عام 1971م، في بلدة سيلة الظهر في جنين، وهو أب لستة أبناء أصغرهم طفلته تُقى، وتبلغ من العمر ستة أعوام، وكان يعمل قبل اعتقاله في الزراعة.

واعتقله الاحتلال مرات عدة عام 1989، واستمر اعتقاله في حينه سبعة أشهر، والثانية عام 2004 لمدة عامين، والثالثة عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، كما اعتقل عام 2018 لمدة 11 شهرا.

كما اعتقلته سلطات الاحتلال في 27 تموز/ يوليو الماضي، وحولته إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، جرى تثبيتها لاحقاً، فيما حاولت المحكمة الالتفاف على إضرابه، باللجوء إلى ما تسميه بتجميد الاعتقال الإداري، الذي لا يعني إنهاء اعتقاله.

والإضراب المفتوح عن الطعام أو ما يعرف بـ "معركة الأمعاء الخاوية"، هو امتناع المعتقل عن تناول كافة أصناف وأشكال المواد الغذائية الموجودة في متناول الأسرى باستثناء الماء، وقليل من الملح.

أخبار ذات صلة

صور: الأجهزة الشرطية بغزة تُنظم عملية صرف المنحة القطرية

صور: الأجهزة الشرطية بغزة تُنظم عملية صرف المنحة القطرية

قناة إسرائيلية: حماس والجهاد تتجهان للتصعيد بقطاع غزة لعدة أسباب

قناة إسرائيلية: حماس والجهاد تتجهان للتصعيد بقطاع غزة لعدة أسباب

محافظ طولكرم: لا معلومات عن الشاب سمير حميدي الذي أعلن عن استشهاده أمس

محافظ طولكرم: لا معلومات عن الشاب سمير حميدي الذي أعلن عن استشهاده أمس

الأسير محمد الطوس يدخل عامه الـ (36) في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الأسير محمد الطوس يدخل عامه الـ (36) في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

محكمة بداية غزة: الإعدام شنقاً للمدان بقتل المواطن مروان الغرابلي

محكمة بداية غزة: الإعدام شنقاً للمدان بقتل المواطن مروان الغرابلي

أحلام التميمي: إنتربول وضع مذكرة حمراء لاعتقالي بمطارات العالم لذلك أنا مقيدة الحركة

أحلام التميمي: إنتربول وضع مذكرة حمراء لاعتقالي بمطارات العالم لذلك أنا مقيدة الحركة

الصحة بغزة: تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تحذيرات من تعرض الأسير &#34;الأخرس&#34; لتلف في القلب والعينين

تحذيرات من تعرض الأسير "الأخرس" لتلف في القلب والعينين

الأسير محمد الطوس يدخل عامه الـ (36) في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الأسير محمد الطوس يدخل عامه الـ (36) في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

حنا عيسى: إسـرائيل تتبع سـلسلة قوانين تهويدية لتجسـيد الاسـتيطان

حنا عيسى: إسـرائيل تتبع سـلسلة قوانين تهويدية لتجسـيد الاسـتيطان

مستوطن ينصب خيمة في أراضي المواطنين شرق يطا

مستوطن ينصب خيمة في أراضي المواطنين شرق يطا

أريحا: إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر

أريحا: إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واسعة في محافظات الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واسعة في محافظات الضفة

طالع أسعار العملات اليوم الثلاثاء

طالع أسعار العملات اليوم الثلاثاء

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تعايد العراق &#34;إن شاء الله يتحرر من الكلاب&#34;

شاهد: شمس الكويتية تعايد العراق "إن شاء الله يتحرر من الكلاب"

شاهد: مي العيدان تسخر من أصالة &#34;قبل وبعد&#34;: &#34;فرق السما عن الأرض&#34;

شاهد: مي العيدان تسخر من أصالة "قبل وبعد": "فرق السما عن الأرض"

شاهد: عمرو اديب يبث تسجيلات صوتية لـ&#34;عبدالله الشريف&#34; ويصفه بـ&#34;عنتيل قطر&#34;

شاهد: عمرو اديب يبث تسجيلات صوتية لـ"عبدالله الشريف" ويصفه بـ"عنتيل قطر"

شاهد: زوجة أحمد فلوكس برسالة له: &#34;عدت إلى موطني .. موطني قلبك&#34;

شاهد: زوجة أحمد فلوكس برسالة له: "عدت إلى موطني .. موطني قلبك"

شاهد: نيللي كريم تصدم متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية للرجال

شاهد: نيللي كريم تصدم متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية للرجال

ياسمين صبري بعدسات لاصقة ملونة.. ومتابعون: &#34;بقيتي شبه مايا دياب&#34;

ياسمين صبري بعدسات لاصقة ملونة.. ومتابعون: "بقيتي شبه مايا دياب"

صور: هيفاء وهبي تلفت أنظار متابعيها ببدلة بيضاء.. ومتابعوها: &#34;ملكة&#34;

صور: هيفاء وهبي تلفت أنظار متابعيها ببدلة بيضاء.. ومتابعوها: "ملكة"

لقطات أسرية لزوجة علي ربيع.. كاش مايوه ورقصة مع شقيقها

لقطات أسرية لزوجة علي ربيع.. كاش مايوه ورقصة مع شقيقها

معلومات عن (حلا نورة) التي أجبرها أهلها على الاعتزال: أعلنت وفاة والدتها وهي حية

معلومات عن (حلا نورة) التي أجبرها أهلها على الاعتزال: أعلنت وفاة والدتها وهي حية

شاهد.. أحمد زاهر: طلقت زوجتي فترة مرضي.. خوفت عليها وعلى بناتي

شاهد.. أحمد زاهر: طلقت زوجتي فترة مرضي.. خوفت عليها وعلى بناتي

عربي

أمير الكويت يؤكد ثقته بالحكومة للاستمرار بمهامها

أمير الكويت يؤكد ثقته بالحكومة للاستمرار بمهامها

رئيس الحكومة التونسية يُقيل وزير الثقافة بعد رفضه القيود على الأنشطة الثقافية

رئيس الحكومة التونسية يُقيل وزير الثقافة بعد رفضه القيود على الأنشطة الثقافية

التيجاني حسين: &#34;من يعتقد بأن السودان يمكنها الاستفادة بعلاقتها بإسرائيل بسداد الديون فإنه ساذج&#34;

التيجاني حسين: "من يعتقد بأن السودان يمكنها الاستفادة بعلاقتها بإسرائيل بسداد الديون فإنه ساذج"

مصر تكشف عن 59 تابوتاً أثرياً يعود تاريخها لـ 2600 عام

مصر تكشف عن 59 تابوتاً أثرياً يعود تاريخها لـ 2600 عام