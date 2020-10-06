شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: حماس والجهاد تتجهان للتصعيد بقطاع غزة لعدة أسباب

قناة إسرائيلية: حماس والجهاد تتجهان للتصعيد بقطاع غزة لعدة أسباب
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن مصدر أمني إسرائيلي، أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، تتجهان إلى التصعيد في قطاع غزة مجدداً؛ لأسباب عديدة، على حد زعمه.

ووفق القناة، أعرب المصدر الأمني الإسرائيلي، عن عدم تفاؤله من المساعي المبذولة لحل قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، باعتبارها شرطاً لدفع التهدئة في قطاع غزة إلى الأمام.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت، مساء أمس الاثنين، عدة أهداف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع، تجاه مستوطنات الغلاف.

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