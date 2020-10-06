دولي

أردوغان لأمين عام الناتو: على أرمينيا الانسحاب من الأراضي الأذربيجانية بموجب القرارات الدولية

أردوغان لأمين عام الناتو: على أرمينيا الانسحاب من الأراضي الأذربيجانية بموجب القرارات الدولية
رام الله - دنيا الوطن
جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقاء أجراه مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، المطالبة بانسحاب القوات الأرمينية من "الأراضي الأذربيجانية المحتلة".

وأكد أردوغان، خلال اللقاء مع ستولتنبيرغ يوم الاثنين، في المجمع الرئاسي بأنقرة، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصالات للرئاسة التركية، على أن كل قرارات مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمن والتعاون، في أوروبا ذات الصلة، تطالب بانسحاب أرمينيا بشكل فوري، ودون أي شروط مسبقة من أراضي أذربيجان، التي احتلتها، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

واندلعت في 27 أيلول/ سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قرة باغ، والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاماً، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وتعتبر تركيا حليفاً رئيسيا لأذربيجان، التي تخوض قتالاً عنيفاً ضد القوات الأرمنية في ناغورني قرة باغ، ساعية إلى استعادة السيطرة على الأراضي التي خسرتها خلال الحرب مع الجانب الأرمني في 1992-1994.

أخبار ذات صلة

بايدن مهاجماً ترامب: لم أستغرب إصابته بالوباء

بايدن مهاجماً ترامب: لم أستغرب إصابته بالوباء

شاهد: ترامب يعود للبيت الأبيض بعد علاجه من (كورونا) ويؤكد مواصلة حملته الانتخابية

شاهد: ترامب يعود للبيت الأبيض بعد علاجه من (كورونا) ويؤكد مواصلة حملته الانتخابية

مراكز أمريكية: مرض (كوفيد- 19) يمكن أن ينتشر أحياناً من خلال الهواء

مراكز أمريكية: مرض (كوفيد- 19) يمكن أن ينتشر أحياناً من خلال الهواء

بعد قفزة بمطلع الأسبوع.. إسبانيا تصبح أول دولة بأوروبا تتخطى 800 ألف إصابة بـ(كورونا)

بعد قفزة بمطلع الأسبوع.. إسبانيا تصبح أول دولة بأوروبا تتخطى 800 ألف إصابة بـ(كورونا)

طبيب ترامب: الرئيس ربما لم يتجاوز مرحلة الخطر لكن بمقدوره الخروج من المستشفى

طبيب ترامب: الرئيس ربما لم يتجاوز مرحلة الخطر لكن بمقدوره الخروج من المستشفى

ترمب: سأغادر المستشفى ولا تخافوا من فيروس (كورونا)

ترمب: سأغادر المستشفى ولا تخافوا من فيروس (كورونا)

نتنياهو: قرار تشديد أو تخفيف الإغلاق في إسرائيل سيتخذ بعد اسبوع

نتنياهو: قرار تشديد أو تخفيف الإغلاق في إسرائيل سيتخذ بعد اسبوع

إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس (كورونا)

إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

صور: الأجهزة الشرطية بغزة تُنظم عملية صرف المنحة القطرية

صور: الأجهزة الشرطية بغزة تُنظم عملية صرف المنحة القطرية

تحذيرات من تعرض الأسير &#34;الأخرس&#34; لتلف في القلب والعينين

تحذيرات من تعرض الأسير "الأخرس" لتلف في القلب والعينين

الأسير محمد الطوس يدخل عامه الـ (36) في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الأسير محمد الطوس يدخل عامه الـ (36) في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

حنا عيسى: إسـرائيل تتبع سـلسلة قوانين تهويدية لتجسـيد الاسـتيطان

حنا عيسى: إسـرائيل تتبع سـلسلة قوانين تهويدية لتجسـيد الاسـتيطان

مستوطن ينصب خيمة في أراضي المواطنين شرق يطا

مستوطن ينصب خيمة في أراضي المواطنين شرق يطا

أريحا: إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر

أريحا: إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واسعة في محافظات الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واسعة في محافظات الضفة

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تعايد العراق &#34;إن شاء الله يتحرر من الكلاب&#34;

شاهد: شمس الكويتية تعايد العراق "إن شاء الله يتحرر من الكلاب"

شاهد: مي العيدان تسخر من أصالة &#34;قبل وبعد&#34;: &#34;فرق السما عن الأرض&#34;

شاهد: مي العيدان تسخر من أصالة "قبل وبعد": "فرق السما عن الأرض"

شاهد: عمرو اديب يبث تسجيلات صوتية لـ&#34;عبدالله الشريف&#34; ويصفه بـ&#34;عنتيل قطر&#34;

شاهد: عمرو اديب يبث تسجيلات صوتية لـ"عبدالله الشريف" ويصفه بـ"عنتيل قطر"

شاهد: زوجة أحمد فلوكس برسالة له: &#34;عدت إلى موطني .. موطني قلبك&#34;

شاهد: زوجة أحمد فلوكس برسالة له: "عدت إلى موطني .. موطني قلبك"

شاهد: نيللي كريم تصدم متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية للرجال

شاهد: نيللي كريم تصدم متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية للرجال

ياسمين صبري بعدسات لاصقة ملونة.. ومتابعون: &#34;بقيتي شبه مايا دياب&#34;

ياسمين صبري بعدسات لاصقة ملونة.. ومتابعون: "بقيتي شبه مايا دياب"

صور: هيفاء وهبي تلفت أنظار متابعيها ببدلة بيضاء.. ومتابعوها: &#34;ملكة&#34;

صور: هيفاء وهبي تلفت أنظار متابعيها ببدلة بيضاء.. ومتابعوها: "ملكة"

لقطات أسرية لزوجة علي ربيع.. كاش مايوه ورقصة مع شقيقها

لقطات أسرية لزوجة علي ربيع.. كاش مايوه ورقصة مع شقيقها

معلومات عن (حلا نورة) التي أجبرها أهلها على الاعتزال: أعلنت وفاة والدتها وهي حية

معلومات عن (حلا نورة) التي أجبرها أهلها على الاعتزال: أعلنت وفاة والدتها وهي حية

شاهد.. أحمد زاهر: طلقت زوجتي فترة مرضي.. خوفت عليها وعلى بناتي

شاهد.. أحمد زاهر: طلقت زوجتي فترة مرضي.. خوفت عليها وعلى بناتي

عربي

أمير الكويت يؤكد ثقته بالحكومة للاستمرار بمهامها

أمير الكويت يؤكد ثقته بالحكومة للاستمرار بمهامها

رئيس الحكومة التونسية يُقيل وزير الثقافة بعد رفضه القيود على الأنشطة الثقافية

رئيس الحكومة التونسية يُقيل وزير الثقافة بعد رفضه القيود على الأنشطة الثقافية

التيجاني حسين: &#34;من يعتقد بأن السودان يمكنها الاستفادة بعلاقتها بإسرائيل بسداد الديون فإنه ساذج&#34;

التيجاني حسين: "من يعتقد بأن السودان يمكنها الاستفادة بعلاقتها بإسرائيل بسداد الديون فإنه ساذج"

مصر تكشف عن 59 تابوتاً أثرياً يعود تاريخها لـ 2600 عام

مصر تكشف عن 59 تابوتاً أثرياً يعود تاريخها لـ 2600 عام