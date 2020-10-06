أردوغان لأمين عام الناتو: على أرمينيا الانسحاب من الأراضي الأذربيجانية بموجب القرارات الدولية





واندلعت في 27 أيلول/ سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قرة باغ، والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاماً، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.







وتعتبر تركيا حليفاً رئيسيا لأذربيجان، التي تخوض قتالاً عنيفاً ضد القوات الأرمنية في ناغورني قرة باغ، ساعية إلى استعادة السيطرة على الأراضي التي خسرتها خلال الحرب مع الجانب الأرمني في 1992-1994.

رام الله - دنيا الوطنجدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقاء أجراه مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، المطالبة بانسحاب القوات الأرمينية من "الأراضي الأذربيجانية المحتلة".وأكد أردوغان، خلال اللقاء مع ستولتنبيرغ يوم الاثنين، في المجمع الرئاسي بأنقرة، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصالات للرئاسة التركية، على أن كل قرارات مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمن والتعاون، في أوروبا ذات الصلة، تطالب بانسحاب أرمينيا بشكل فوري، ودون أي شروط مسبقة من أراضي أذربيجان، التي احتلتها، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).