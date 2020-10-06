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بايدن مهاجماً ترامب: لم أستغرب إصابته بالوباء

بايدن مهاجماً ترامب: لم أستغرب إصابته بالوباء
رام الله - دنيا الوطن
هاجم المرشح الديمقراطي إلى البيت الأبيض، جو بايدن، مساء الاثنين، منافسه الجمهوري، الرئيس دونالد ترامب، بسبب تصريحاته المطَمئنة بشأن (كوفيد- 19) حتى بعد أن أصيب هو شخصياً بالفيروس الفتّاك.

وقال ترامب في معرض إعلانه موعد خروجه من المستشفى حيث مكث أربعة أيام، لتلقّي العلاج من فيروس (كورونا)، تغريدة الاثنين، مخاطباً مواطنيه "لا تخافوا من كوفيد"، وذلك على الرّغم من أنّ الفيروس، حصد أرواح أكثر من 210 آلاف شخص في الولايات المتّحدة، وفي رسالة مصوّرة بثّها عبر (تويتر) فور عودته إلى البيت الأبيض قال فيها: "لا تخافوا منه، ستهزمونه"، مضيفاً "لا تدعوه يسيطر على حياتكم، اخرجوا، توخّوا الحذر"، مشيراً إلى أنّه ربّما يكون قد اكتسب شخصياً "مناعة" ضدّ الفيروس بعد إصابته به.

وأكد نائب الرئيس السابق في مقابلة مع قناة (لوكال 10) التلفزيونية المحليّة في فلوريدا: "لقد رأيت تغريدة كتبها، لقد أروني إياها، لقد قال: "لا تدعوا كوفيد يتحكّم بحياتكم"، اذهب وقل ذلك لـ 205 آلاف أسرة خسر كلّ منها شخصاً" بسبب الجائحة.

وبعيد المقابلة التلفزيونية، قال بايدن خلال مشاركته في ندوة حوارية مع ناخبين، نقلت وقائعها مباشرة على الهواء شبكة:(إن بي سي) التلفزيونية "أنا بصراحة لم أتفاجأ" من إعلان ترامب ليل الخميس- الجمعة أنّه مصاب بالفيروس".

واستغل المرشّح الجمهوري مشاركته في الندوة، التي أقيمت في الهواء الطلق في ميامي؛ لتصحيح عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في الولايات المتحدة، وقال "هناك سبب للقلق، لقد مات حوالي 210.000 شخص"، مضيفاً: آمل أن لا يغادر أحد معتقداً أنها ليست مشكلة، إنّها مشكلة خطيرة".

ومن المقرّر، أن يتواجه ترامب وبايدن في مناظرة ثانية في 15 تشرين الأول/ أكتوبر في ميامي، وعلى الرّغم من إصابة ترامب بـ (كورونا) فقد أكّد كلا المرشّحين عزمه على المشاركة في المناظرة، إذا ما أبقى المنظّمون عليها.

وسخر ترامب وفريقه الانتخابي من الاحتياطات التي اتّخذها المرشّح الديمقراطي، متّهمين نائب الرئيس السابق بأنّه يحاول الاختباء من خلال تجنّب الناخبين، وذلك بسبب احترامه الصارم للتدابير الواجب اتّباعها للوقاية من الفيروس، ولالتزامه إجراءات الحجر الصحّي، التي فرضت في ولايته ديلاوير، وفق ما نقل، (موقع العربية).

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