الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، واندلع خلالها عدة مواجهات، واعتقلت عدداً من الشبان.



ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الحشيم من منزله بحي باب حطة في القدس المحتلة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



واندلعت مواجهات، ألقى خلالها شبّان زجاجات حارقة صَوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية العيسوية.



واعتقلت قوات الاحتلال، كلاً من الشاب محمد إبراهيم عبيد والشاب طارق موسى عبيد، والطفل رضى محمد عبيد، من بلدة العيسوية.



وأطلق شبان مفرقعات نارية وزجاجات حارقة صَوب قوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة.



وفي أريحا، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، التي اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.



وأطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وجرى معالجتهم ميدانياً.



وداهمت قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام عدداً من المنازل، عرف من أصحابها: رياض شاهين، وأيسر السمهوري، ويحيى أبو عزوم.



وفي بيت لحم، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت، واندلعت على إثرها مواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.



واعتلى جنود الاحتلال، أسطح بعض المنازل، عرف منها منزل المواطن عبد العزيز أبو سرور، وكذلك مقر اللجنة الشعبية، قبل أن ينسحبوا من المخيم.



واحتجزت قوات الاحتلال شابين على الشارع الرئيسي في خربة الدير في بلدة تقوع ببيت لحم، ثم أخلت سبيلهما.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين غسان إبراهيم أبو مقدم المشارقة، من منطقة الهجري في مدينة دورا، ومحمد أيمن الربعي من الظاهرية.



وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة منازل في مدينة الخليل، عرف من أصحابها: عثمان مصطفى الجعبري في مدينة الخليل، وسلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها.



وداهمت قوات الاحتلال منزلين في بلدتي الظاهرية ودورا جنوبا، يعودان للأسيرين المحررين عاهد العقبي، ومحمد قزاز، وفتشتهما وخربت في محتوياتهما، وحققت مع ساكنيها ميدانيا.



وفي رام الله، انتشر جنود الاحتلال على مدخل قرية رأس كركر شمال غرب رام الله، فيما استمرار تواجد آليات الاحتلال على مداخل الطريق المؤدي إلى بلدات غرب رام الله وخاصة دير أبو مشعل.



واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت، سفيان بسام مقدادي، بعد اقتحام وتفتيش منزل ذويه في رام الله.



وفي طولكرم، داهم جنود الاحتلال قربة اكتابا قضاء طولكرم، وتم إلقاء قنابل الغاز والصوت، بعد رشقهم بالحجارة من قبل الشبان.



وفي جنين، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حظر التجول على قرية زبوبا غرب جنين، وطلبت من المواطنين عبر مكبرات الصوت التزام المنازل، وعدم الحركة لمدة ساعة.



كما وأصيب عدد من مواطني قرية زبوبا بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز صوب منازل المواطنين، عقب اقتحام القرية، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.



يشار إلى أن قرية زبوبا الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوسع، تتعرض وبشكل شبه يومي إلى عمليات اقتحام ومداهمات واعتقالات.



ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، رصد ارتكاب قوات الاحتلال (1575) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.



وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس خلال سبتمبر الماضي (307) اقتحامات، ووصل عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة المقامة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (395) حاجزاً.



ورصد التقرير (94) مداهمة لمنازل تعود لفلسطينيين، واستشهاد مواطنين اثنين وجرح (66) آخرين بنيران قوات الاحتلال، واعتقال (344) مواطناً، واحتجزت (33) آخرين.



وتعتبر مناطق الخليل والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (301، 289، 237) انتهاكاً على التوالي.