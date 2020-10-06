شؤون فلسطينية

محكمة بداية غزة: الإعدام شنقاً للمدان بقتل المواطن مروان الغرابلي

محكمة بداية غزة: الإعدام شنقاً للمدان بقتل المواطن مروان الغرابلي
رام الله - دنيا الوطن
قالت محكمة بداية غزة: إنها أنجزت اليوم، قضية قتل المغدور مروان الغرابلي، بعد اتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهم الأول (م. أ) كمتهم فار من وجه العدالة، ومحاكمة المتهم الثاني (أ. أ) غيابياً حسب الأصول الواردة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة (2001).

وأضافت المحكمة: "كان المتهم الأول (م. أ) وبتاريخ (20/1/2008) أقدم على قتل المجني عليه مروان الغرابلي، بإلقاء قنبلة يدوية باتجاه المغدور، وأحدثت به إصابات حسب تقرير الصفة التشريحية، أدَّت لوفاته، وبالزمان والمكان ذاته حاز المتهم الثاني(أ. أ) سلاحاً نارياً من نوع مسدس بدون ترخيص، وحمله في مناسبة غير مشروعة".

وقد أصدرت محكمة بداية غزة، حكمها بإعدام المدان الأول شنقاً حتى الموت، وبمعاقبة المدان الثاني بالحبس سنة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه بغرامة مالية قدرها 1000 دينار أردني أو الحبس ثلاثة أشهر مع مصادرة السلاح المضبوط.

وختمت المحكمة: "يأتي الحكم الصادر اليوم في إطار الاهتمام بإنجاز قضايا القتل، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين".

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