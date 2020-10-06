شؤون فلسطينية

أحلام التميمي: إنتربول وضع مذكرة حمراء لاعتقالي بمطارات العالم لذلك أنا مقيدة الحركة

أحلام التميمي: إنتربول وضع مذكرة حمراء لاعتقالي بمطارات العالم لذلك أنا مقيدة الحركة
خاص دنيا الوطن – احمد العشي
أكدت أحلام التميمي، الأسيرة المحررة، والتي تطالب الإدارة الأمريكية، المملكة الأردنية الهاشمية بتسليمها، أن القضية في أمريكا هي باطلة، لافتة إلى أنه بحسب القانون الدولي، فإنه لا يجوز إعادة محاكمة شخص على جرم مرتين.

وقالت التميمي لـ"دنيا الوطن": "لقد حوكمت في السجون الإسرائيلية 16 مؤبداً، وبقيت في الأسر 10 سنوات ونصف، ثم خرجت في صفقة دولية بوساطة مصرية، وهي صفقة وفاء الأحرار، وبالتالي هذه الصفقة، تجب ما قبلها، وبالتالي لا يحق للامريكان بإعادة محاكمتي بحجة وجودة يهودييْن بجنسية أمريكية في العملية التي حوكمت عليها".

وأضافت: "الآن أنا مقيدة بشكل كامل من الحركة، بسبب وجود مذكرة حمراء لاعتقالي موزعة على كل مطارات العالم عبر (إنتربول) الدولي، مما جعلني مقيدة الحركة وفقط متواجدة في الأراضي الأردنية، التي أقرت قراراً قضائياً حاسماً بعدم تسليمي إلى السلطات الأمريكية، وهذا ما أغضب الأمريكا من الأردن لعدم تسليمي".

وتابعت التميمي بقولها: "كان موقف الأردن حازماً وصريحاً، ويقدر له ويشهد له التاريخ بذلك، إذ في شهر آذار/ مارس لعام 2017 أقرت أعلى هيئة قضائية في الأردن، وهي محكمة التمييز، بأن الأردن لا ولن تسلم مواطنته أحلام التميمي إلى السلطات الأمريكية".

وأشارت إلى أن هذا القرار، أغضب الأمريكان الذين بدؤوا يمارسون ضغوطات عديدة على الأردن من أجل تسليمها، ولكن الأردن صامد وثابت، ولا يمكن له أن يفرط بمواطنته، وأن موقف القضاء الأردني قوي معها.

وفي السياق، أوضحت التميمي، أنه يجب تحمل هذه الضغوطات الأمريكية، وعدم الاستسلام، لافتة إلى أنه خلال العامين الماضيين، فإن أمريكا تغيب قليلاً ثم تعود لتمارس ضغطاً آخر، وكان آخرها حرمان الأردن من المساعدات المالية في حال عدم تسليمها، منوهة في الوقت ذاته إلى أن هذه الضغوطات، ستبقى مستمرة، طالما لم تسلم لهم، وسيحاولون أكثر وأكثر.

وفيما يتعلق بدور الأردن، أكدت الأسيرة المحررة، أن دور الحكومة الأردنية في حمايتها، قوي جداً، وقد تمثل ذلك في القرار القضائي الذي أنصفها ونصرها، حيث قالت: "إن الأردن قالت كلمتها بأنه لا يمكن أن نسلم أحلام التميمي، كما أنني منذ عام 2017 وأنا أعيش حياة آمنة في الأراضي الأردنية، وموفر لي حياة طبيعية، ولا يوجد أي خطر.

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، أكدت التميمي، أن الجميع تابع الجولات والمحادثات بين فتح وحماس، واجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والذي عقد بين بيروت ورام الله، حيث أنه موقف موحد وجميل، وكان يجب أن يكون منذ ماضٍ طويل.

وقالت: "يبدو أن فتح وحماس جديتان هذه المرة في عقد انتخابات تشريعية ورئاسية، والجولات مازالت مستمرة بشكل ماراثوني، لترتيب الأمر على أرض الواقع، ولا توجد آراء متزعزعة أو خلافات حتى الآن، وهذا مؤشر بأن المشروع، يمضي قدما نحو مشروع وحدة وطنية شاملة".

وأضافت التميمي: "هذه الوحدة الوطنية، التي ستترجم على أرض الواقع بانتخابات تشريعية ورئاسية، ستقوي الموقف الفلسطيني أمام الهجمة العالمية المتمثلة في (صفقة القرن) وحملة التطبيع التي جرت مؤخراً، فالرد هو بالوحدة، وهذا ما أدركته فتح وحماس مؤخراً".

أخبار ذات صلة

صور: الأجهزة الشرطية بغزة تُنظم عملية صرف المنحة القطرية

صور: الأجهزة الشرطية بغزة تُنظم عملية صرف المنحة القطرية

تحذيرات من تعرض الأسير &#34;الأخرس&#34; لتلف في القلب والعينين

تحذيرات من تعرض الأسير "الأخرس" لتلف في القلب والعينين

قناة إسرائيلية: حماس والجهاد تتجهان للتصعيد بقطاع غزة لعدة أسباب

قناة إسرائيلية: حماس والجهاد تتجهان للتصعيد بقطاع غزة لعدة أسباب

محافظ طولكرم: لا معلومات عن الشاب سمير حميدي الذي أعلن عن استشهاده أمس

محافظ طولكرم: لا معلومات عن الشاب سمير حميدي الذي أعلن عن استشهاده أمس

الأسير محمد الطوس يدخل عامه الـ (36) في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الأسير محمد الطوس يدخل عامه الـ (36) في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

محكمة بداية غزة: الإعدام شنقاً للمدان بقتل المواطن مروان الغرابلي

محكمة بداية غزة: الإعدام شنقاً للمدان بقتل المواطن مروان الغرابلي

الصحة بغزة: تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تحذيرات من تعرض الأسير &#34;الأخرس&#34; لتلف في القلب والعينين

تحذيرات من تعرض الأسير "الأخرس" لتلف في القلب والعينين

الأسير محمد الطوس يدخل عامه الـ (36) في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الأسير محمد الطوس يدخل عامه الـ (36) في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

حنا عيسى: إسـرائيل تتبع سـلسلة قوانين تهويدية لتجسـيد الاسـتيطان

حنا عيسى: إسـرائيل تتبع سـلسلة قوانين تهويدية لتجسـيد الاسـتيطان

مستوطن ينصب خيمة في أراضي المواطنين شرق يطا

مستوطن ينصب خيمة في أراضي المواطنين شرق يطا

أريحا: إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر

أريحا: إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واسعة في محافظات الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واسعة في محافظات الضفة

طالع أسعار العملات اليوم الثلاثاء

طالع أسعار العملات اليوم الثلاثاء

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تعايد العراق &#34;إن شاء الله يتحرر من الكلاب&#34;

شاهد: شمس الكويتية تعايد العراق "إن شاء الله يتحرر من الكلاب"

شاهد: مي العيدان تسخر من أصالة &#34;قبل وبعد&#34;: &#34;فرق السما عن الأرض&#34;

شاهد: مي العيدان تسخر من أصالة "قبل وبعد": "فرق السما عن الأرض"

شاهد: عمرو اديب يبث تسجيلات صوتية لـ&#34;عبدالله الشريف&#34; ويصفه بـ&#34;عنتيل قطر&#34;

شاهد: عمرو اديب يبث تسجيلات صوتية لـ"عبدالله الشريف" ويصفه بـ"عنتيل قطر"

شاهد: زوجة أحمد فلوكس برسالة له: &#34;عدت إلى موطني .. موطني قلبك&#34;

شاهد: زوجة أحمد فلوكس برسالة له: "عدت إلى موطني .. موطني قلبك"

شاهد: نيللي كريم تصدم متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية للرجال

شاهد: نيللي كريم تصدم متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية للرجال

ياسمين صبري بعدسات لاصقة ملونة.. ومتابعون: &#34;بقيتي شبه مايا دياب&#34;

ياسمين صبري بعدسات لاصقة ملونة.. ومتابعون: "بقيتي شبه مايا دياب"

صور: هيفاء وهبي تلفت أنظار متابعيها ببدلة بيضاء.. ومتابعوها: &#34;ملكة&#34;

صور: هيفاء وهبي تلفت أنظار متابعيها ببدلة بيضاء.. ومتابعوها: "ملكة"

لقطات أسرية لزوجة علي ربيع.. كاش مايوه ورقصة مع شقيقها

لقطات أسرية لزوجة علي ربيع.. كاش مايوه ورقصة مع شقيقها

معلومات عن (حلا نورة) التي أجبرها أهلها على الاعتزال: أعلنت وفاة والدتها وهي حية

معلومات عن (حلا نورة) التي أجبرها أهلها على الاعتزال: أعلنت وفاة والدتها وهي حية

شاهد.. أحمد زاهر: طلقت زوجتي فترة مرضي.. خوفت عليها وعلى بناتي

شاهد.. أحمد زاهر: طلقت زوجتي فترة مرضي.. خوفت عليها وعلى بناتي

عربي

أمير الكويت يؤكد ثقته بالحكومة للاستمرار بمهامها

أمير الكويت يؤكد ثقته بالحكومة للاستمرار بمهامها

رئيس الحكومة التونسية يُقيل وزير الثقافة بعد رفضه القيود على الأنشطة الثقافية

رئيس الحكومة التونسية يُقيل وزير الثقافة بعد رفضه القيود على الأنشطة الثقافية

التيجاني حسين: &#34;من يعتقد بأن السودان يمكنها الاستفادة بعلاقتها بإسرائيل بسداد الديون فإنه ساذج&#34;

التيجاني حسين: "من يعتقد بأن السودان يمكنها الاستفادة بعلاقتها بإسرائيل بسداد الديون فإنه ساذج"

مصر تكشف عن 59 تابوتاً أثرياً يعود تاريخها لـ 2600 عام

مصر تكشف عن 59 تابوتاً أثرياً يعود تاريخها لـ 2600 عام