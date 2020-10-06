الصحة بغزة: تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بعد إجراء 2068 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكدت الصحة، تعافي 70 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا) لافتة إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 3573 اصابة.



ومن بين الإصابات حالات نشطة حالياً 1479 حالة، ومتعافون 2071 حالة، بينما الوفيات 23 حالة.