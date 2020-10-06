مستوطن ينصب خيمة في أراضي المواطنين شرق يطا

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رام الله - دنيا الوطن

نصب مستوطن، اليوم الثلاثاء، خيمة على اراضي المواطنين في منطقة بيرين شمال شرق يطا جنوب الخليل.



وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية، جنوب الخليل، راتب الجبور، أن مستوطناً نصب خيمة، وأحاطها بالعلم الإسرائيلي في أراضي المواطنين في منطقة بيرين شرق يطا، تعود ملكيتها إلى عائلة برقان، بهدف الاستيلاء عليها، لصالح الاستيطان في المنطقة.