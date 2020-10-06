تعليق الدوام في مدرسة "طولكرم الصناعية" 14 يومًا بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مديرية التربية والتعليم ولجنة الطوارئ في محافظة طولكرم، تعليق الدوام في مدرسة طولكرم الصناعية المهنية لمدة 14 يوماً، وذلك تطبيقاً للبروتوكول الصحي المعمول به، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا).



وذكرت إدارة المدرسة، أن هذا الإجراء، جاء حرصاً على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية، وحفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم، ولحصر الحالة الوبائية، على أن يستأنف الدوام صباح يوم الأحد الموافق الثامن عشر من الشهر الجاري.



وأكدت على ضرورة الالتزام التام في الحجر المنزلي، ولبس الكمامات، واستخدام المعقمات، في حال التنقل الضروري خلال هذه الفترة، ودعت كل من تظهر عليه أي أعراض التوجه مباشرة إلى مراكز الفحص.



كما دعت الطلبة إلى التواصل مع معلميهم إلكترونياً، وخصوصاً المواد النظرية، وذلك من أجل متابعة العملية التعليمية بشكل إلكتروني قدر الإمكان.