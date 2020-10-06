شؤون فلسطينية

مجدلاني يُطلع سفيرة فلندا على آخر المستجدات السياسية

مجدلاني يُطلع سفيرة فلندا على آخر المستجدات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، سفيرة فلندا المعتمدة لدى دولة فلسطين، بيفي بلتوكوسكي على آخر المستجدات السياسية.

وتطرق إلى انسداد الأفق السياسي، واضمحلال الفرص من أجل تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، ودعم الإدارة الأميركية.

ودعا مجدلاني فنلندا إلى الضغط على الاحتلال من أجل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، مؤكدأ أن القيادة والشعب الفلسطيني، لن يقبلوا بإجراء الانتخابات بدون القدس.

وناقش الاجتماع العلاقات الثنائية بين فلسطين وفنلندا، قائلاً: نقدر ونثمن دور فلندا، بدعمها للقضية الفلسطينية، سواء بشكل ثنائي أو خلال الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها، قالت بلتوكوسكي: "نقدر صعوبة الأوضاع وخصوصاً مع الأزمة المالية والأوضاع الاقتصادية، وأن بلادها تدعم الحل السلمي، القائم على قرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".

كما جددت التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات، وتواصل اللقاءات، بما يضمن مواصلة تقديم بلادها الدعم للسلطة الفلسطينية، وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة، تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات السياسية والدولية، بشار العزة.

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