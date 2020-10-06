حماس: أجرينا مشاورات موسعة مع الفصائل للوصول إلى خارطة طريق للقاء الأمناء العامين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم حركة (حماس) حازم قاسم، أن حركته أجرت مشاورات موسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية؛ للوصول سوياً إلى خارطة طريق، للقاء الأمناء العامين، بهدف الوصول إلى ترتيب كامل للحالة الفلسطينية.



وقال قاسم في تصريحات صحفية: إن "المشاورات شملت الحديث عن منظمة التحرير، ومؤسساتها، وتفعيل المقاومة الشعبية ميدانياً لمواجهة المخاطر المتعاظمة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن الاتصالات المختلفة، تهدف إلى تعزيز التوافقات الوطنية وتحصينها، والتقدم بها.



وأشار قاسم إلى أن حماس على تواصل مستمر مع الأشقاء في مصر، مؤكداً أنهم على اطلاع ومتابعة لمجريات الحوارات الوطنية، وقد أبدت القاهرة دعمها لمسار ترتيب البيت الفلسطيني.





وختم حديثه بالقول: "حماس أجرت أيضاً سلسلة من الاتصالات مع عدد من الدول؛ لوضعها في صورة الحراك الوطني، الهادف لترتيب البيت الفلسطيني".