قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واسعة في محافظات الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدة مناطق بالضفة، تركزت في الخليل وأريحا ورام الله والقدس.



وأفادت مصادر محلية، أن قوة للاحتلال، داهمت مخيم عقبة جبر في أريحا وسط انتشار لجنود الاحتلال في حارات المخيم، وتم اقتحام منزل الأسير المحرر أدهم السنهوري.



ووقعت عدة إصابات بالاختناق في قرية زبوبا غرب جنين، إثر إطلاق قوات الاحتلال، قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي.



وفي القدس المحتلة، اعتقل الاحتلال الشاب محمد الحشيم من منزله بحي باب حطة، وألقى شبّان زجاجات حارقة صَوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية العيساوية، فيما أطلق شبان مفرقعات نارية وزجاجات حارقة صَوب قوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة.



وانتشر جنود الاحتلال على مدخل قرية رأس كركر شمال غرب رام الله، فيما استمر تواجد آليات الاحتلال على مداخل الطريق، المؤدي إلى بلدات غرب رام الله، وخاصة دير أبو مشعل.



واحتجزت قوات الاحتلال، شابين على الشارع الرئيسي في خربة الدير في بلدة تقوع ببيت لحم، ثم أخلت سبيلهما.



وفي الخليل، اقتحمت قوة للاحتلال منزل الأسير المحرر محمد قزاز، في منطقة عرقان عوض، غرب مدينة دورا.



وداهم جنود الاحتلال قربة اكتابا قضاء طولكرم، وتم إلقاء قنابل الغاز والصوت، ورشقهم الشبان بالحجارة.