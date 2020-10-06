عودة الأجواء الحارة إلى الأراضي الفلسطينية

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-20 31-21 33-22 بيت لحم 31-20 31-21 33-22 رام الله والبيرة 30-19 30-20 32-21 طولكرم 33-22 33-23 35-24 نابلس 32-21 32-22 35-23 قلقيلية 33-22 33-23 35-24 جنين 34-22 34-23 36-24 سلفيت 31-20 31-21 33-22 طوباس 35-23 35-24 37-25 روابي 32-21 32-22 35-23 الخليل 30-19 30-20 32-21 غزه 32-23 32-24 34-25 أريحا 40-26 40-27 41-28 خانيونس 32-23 32-24 34-25 الأغوار الشمالية 38-24 38-25 39-26 رفح 33-22 33-23 35-24

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الثلاثاء، حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2020/10/07: يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2020/10/08: يكون الجو جافاً وشديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2020/10/09: يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية، تتحول مساء إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين، خاصة يوم الجمعة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.كما حذرت من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم