شاهد: ترامب يعود للبيت الأبيض بعد علاجه من (كورونا) ويؤكد مواصلة حملته الانتخابية

وصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب فجر اليوم الثلاثاء، إلى البيت الأبيض عائداً من المستشفي العسكري، في ماريلاند، بعد مكوثه بها ثلاثة أيام، للعلاج من مرض فيروس (كورونا).



وخرج ترمب من مستشفى "والتر ريد"، سيراً على قدميه مرتديا كمامة، قبل أن يستقل مروحيته تمهيدا لنقله إلى البيت الأبيض.



وقبل خروجه من المستشفى، كتب ترمب على (تويتر): أنه سيعود قريباً لمواصلة الحملة الانتخابية، مشيراً إلى أن "الأخبار الكاذبة تظهر فقط استطلاعات الرأي المزيفة"، وفق تعبيره.



وأكدت حملة ترمب، أنه يعتزم المشاركة في مناظرة منافسه بايدن 15 تشرين الأول/أكتوبر.









رام الله - دنيا الوطن