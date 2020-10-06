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المغرب: تسجيل 1423 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل 1423 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل المغرب، يوم الاثنين، 1423 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعة 24 الماضية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 134695 حالة، وفق ما قالت وزارة الصحة.

كما سجلت الوزارة، 39 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2369 حالة، فيما تم التأكد من 2300 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 113336.

كما وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية، 2597212 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في الثاني آذار/مارس الماضي.

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