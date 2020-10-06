"العمل" بغزة: صرف المنحة القطرية لهذه الدفعة لا يشمل متضرري فئة (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وكيل وزارة العمل بغزة، موسى السماك يوم الاثنين، أن صرف المنحة القطرية لهذه الدفعة، لا يشمل متضرري فئة (كورونا).



وقال في تصريحات لإذاعة (الأقصى) الفضائية: إن صرف مساعدات لفئة متضرري (كورونا)، لمرة واحدة، حيث صُرفت لـ 70 ألف متضرر الشهر الماضي، كما حددها المانح القطري بقيمة سبعة ملايين دولار.



وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، يوم الاثنين، عن آلية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة والفقيرة في القطاع.



وقالت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسوك): إنه سيتم صرف المنحة القطرية لهذا الشهر لـ 100 ألف أسرة متعففة وفقيرة بواقع 100 دولار لكل أسرة.



وأضافت: سيكون الصرف للأسر التي استلمت المنحة 14 مرة وعدد أفرادها سبعة فأكثر، مع عدم وجود أسماء جديدة في هذه الدفعة.



وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.