دولي

مراكز أمريكية: مرض (كوفيد- 19) يمكن أن ينتشر أحياناً من خلال الهواء

مراكز أمريكية: مرض (كوفيد- 19) يمكن أن ينتشر أحياناً من خلال الهواء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الاثنين: إن مرض (كوفيد- 19) يمكن أن ينتشر أحياناً من خلال الهواء.

جاء ذلك، بعدما قامت هذه المراكز، بتحديث إرشاداتها، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز) للأنباء.

وقالت: إن بعض الإصابات، يمكن نقلها من خلال التعرض للفيروس في قطرات وجزئيات صغيرة أو الهباء الجوي، والتي قد تبقى لفترة تتراوح بين دقائق وساعات في الهواء.

وأضافت: أن تحديث يوم الاثنين، يعترف بتقارير منشورة أظهرت حالات محدودة وغير شائعة نقل فيها أشخاص (كوفيد- 19) لآخرين كانوا يبعدون عنهم أكثر من ستة أقدام أو بعد فترة وجيزة من مغادرة شخص مصاب بـ (كوفيد- 19) مكاناً ما.

وأضافت: أنه في هذه الحالات، حدث انتقال العدوى في أماكن سيئة التهوية ومغلقة كانت في الغالب تضم أنشطة تسبب زيادة في التنفس مثل الغناء أو ممارسة تدريبات رياضية.

ونشرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الشهر الماضي، إرشاداتها التي تحذر من احتمال انتقال فيروس (كورونا) المستجد عبر الهواء ولكنها حذفتها فيما بعد.

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