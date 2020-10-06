بعد قفزة بمطلع الأسبوع.. إسبانيا تصبح أول دولة بأوروبا تتخطى 800 ألف إصابة بـ(كورونا)

أصبحت إسبانيا أول دولة أوروبية تتخطى فيها حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد 800 ألف إصابة.





يأتي ذلك بعدنا سجلت البلاد 23480 حالة جديدة في مطلع الأسبوع، وفق ما نقلت بيانات وزارة الصحة.



ووصل إجمالي حالات الإصابة إلى 813412 بينما وصل عدد الوفيات من المرض إلى 32225 ارتفاعا من 32086.



ومعدل الوفيات اليومي في أعلى مستوى مسجل منذ أوائل أيار/مايو لكنه لا يزال أقل كثيرا من ذروة قياسية سجلها في أواخر آذار/مارس، اقتربت من 900 وفاة يوميا.





رام الله - دنيا الوطن