الاحتلال يُداهم منزلًا بالجلمة شمال جنين

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، منزلاً في قرية الجلمة شمال شرق جنين، وأغلقت محلات تجارية.



وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن عادل جرامنة، وفتشته وعبثت بمحتوياته، واستجوبت ساكنيه، وأغلقت عددًا من المحلات التجارية.



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت مساء اليوم، شابا بالقرب من حاجز الجلمة إلى الشمال من المدينة.



وأوضح مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب فادي سامر زكارنة، أثناء تواجده بالقرب من حاجز الجلمة العسكري، المقام شمال شرق جنين.



ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، رصد ارتكاب قوات الاحتلال (1575) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.



وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس خلال أيلول/ سبتمبر الماضي (307) اقتحامات، ووصل عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة المقامة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (395) حاجزاً.