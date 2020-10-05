جنين: إصابات بالاختناق لدى اقتحام قوات الاحتلال قرية زبوبا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من مواطني قرية زبوبا غرب جنين، مساء اليوم الاثنين، بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز صوب منازل المواطنين.



واقتحمت قوات الاحتلال القرية، وأطلق قنابل الغاز صوب المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، أصيب خلالها العديد من المواطنين بحالات اختناق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).