بسبب (كورونا).. تربية بيت لحم تُقرر إغلاق مدرسة وروضة أطفال

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الاثنين، إغلاق مدرسة وروضة أطفال حكومية، حتى نهاية الأسبوع الجاري، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس (كورونا).



وتقرر إغلاق مدرسة الخاص والنعمان الأساسية المختلطة، بعد إصابة عدد من أفراد الهيئة التدريسية، والروضة الحكومية للأطفال في بيت لحم، بعد إصابة معلمة وسكرتيرة.



وتأتي هذه الإجراءات؛ لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية، والحد من انتشاره.