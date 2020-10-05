شؤون فلسطينية

الخليل: تعليق الدوام بعدة مدارس لمدة أسبوع بسبب تفشي فيروس (كورونا)

الخليل: تعليق الدوام بعدة مدارس لمدة أسبوع بسبب تفشي فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ الخليل، جبرين البكري، اليوم الاثنين، تعليق الدوام في ثلاث مدارس أخرى بالمحافظة، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا) فيها حتى صباح يوم الأحد.

وأشار البكري في بيان صدر عنه، إلى أن تعليق الدوام هذا، جاء بناءً على توصية لجنة متابعة المدارس في ظل تفشي فيروس (كورونا)، إضافة إلى توصيات الطب الوقائي.

وبيّن، أن المدارس الجديدة التي شملها الإغلاق هي: مدرسة بنات ترقوميا الثانوية في ترقوميا غرب الخليل، ومدرسة الشهيد عبد العزيز أبو سنينة الثانوية للبنات، ومدرسة الأخوة الثانوية للبنات في مدينة الخليل.

وكانت مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل، قررت تمديد تعليق الدوام في مدرسة بنات دورا الثانوية، بسبب ظهور إصابات جديدة بفيروس (كورونا) حتى صباح الأحد الموافق 11/10/2020 وذلك لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي؛ لحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية، والحد من انتشار الفيروس، حيث كشف عن إصابات جديدة بالفيروس الخميس الماضي.

وشدد مدراء التربية والتعليم بالمحافظة على ضرورة التزام جميع معلمات المدارس المذكورة بالحجر المنزلي، وإجراء الفحص لمن تظهر عليها الأعراض، وتعقيم المدارس ومرافقها، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الجميع.

أخبار ذات صلة

بسبب (كورونا).. تربية بيت لحم تُقرر إغلاق مدرسة وروضة أطفال

بسبب (كورونا).. تربية بيت لحم تُقرر إغلاق مدرسة وروضة أطفال

طائرات الاحتلال تقصف هدفًا شرقي قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف هدفًا شرقي قطاع غزة

لجنة طوارئ محافظة غزة: قرارات جديدة بشأن تخفيف الإجراءات وفتح الأسواق وصالونات الحلاقة

لجنة طوارئ محافظة غزة: قرارات جديدة بشأن تخفيف الإجراءات وفتح الأسواق وصالونات الحلاقة

الخليل: لجان السلامة العامة تخالف ثلاث منشآت وتوجه التنبيه لـ 12 أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تخالف ثلاث منشآت وتوجه التنبيه لـ 12 أخرى

جنين: قرار برفع الإغلاق عن بلدتي صانور وجلبون بدءاً من الثلاثاء

جنين: قرار برفع الإغلاق عن بلدتي صانور وجلبون بدءاً من الثلاثاء

&#34;الخارجية&#34;: ارتفاع إصابات فيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية إلى 6250

"الخارجية": ارتفاع إصابات فيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية إلى 6250

قوات الاحتلال تداهم منزلاً شمال شرق جنين

قوات الاحتلال تداهم منزلاً شمال شرق جنين

مجدلاني يطلع سفيرة فلندا على آخر المستجدات السياسية

مجدلاني يطلع سفيرة فلندا على آخر المستجدات السياسية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بسبب (كورونا).. تربية بيت لحم تُقرر إغلاق مدرسة وروضة أطفال

بسبب (كورونا).. تربية بيت لحم تُقرر إغلاق مدرسة وروضة أطفال

الخليل: تعليق الدوام بعدة مدارس لمدة أسبوع بسبب تفشي فيروس (كورونا)

الخليل: تعليق الدوام بعدة مدارس لمدة أسبوع بسبب تفشي فيروس (كورونا)

الخليل: لجان السلامة العامة تخالف ثلاث منشآت وتوجه التنبيه لـ 12 أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تخالف ثلاث منشآت وتوجه التنبيه لـ 12 أخرى

&#34;الخارجية&#34;: ارتفاع إصابات فيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية إلى 6250

"الخارجية": ارتفاع إصابات فيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية إلى 6250

قوات الاحتلال تداهم منزلاً شمال شرق جنين

قوات الاحتلال تداهم منزلاً شمال شرق جنين

قلقيلية: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وجميعها من المخالطين

قلقيلية: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وجميعها من المخالطين

بيت لحم: الشرطة والأمن الوقائي والمخابرات يعتقلون ثلاثة أشخاص لترويجهم عملة نقدية مزيفة

بيت لحم: الشرطة والأمن الوقائي والمخابرات يعتقلون ثلاثة أشخاص لترويجهم عملة نقدية مزيفة

معروف: ما يجري تدرج حذر تسير به المنظومة الحكومية تمس القطاعات الاقتصادية وغيرها

معروف: ما يجري تدرج حذر تسير به المنظومة الحكومية تمس القطاعات الاقتصادية وغيرها

منوعات

شاهد: أحلام تتطوع لتجربة لقاح مضاد لفيروس (كورونا)

شاهد: أحلام تتطوع لتجربة لقاح مضاد لفيروس (كورونا)

شاهد: كابوس مرعب يطارد منى زكي في عيد ميلادها

شاهد: كابوس مرعب يطارد منى زكي في عيد ميلادها

ياسمين صبري في محكمة الأسرة بدعوى خلع .. تفاصيل مثيرة

ياسمين صبري في محكمة الأسرة بدعوى خلع .. تفاصيل مثيرة

صور: ميس حمدان بنيولوك جديد.. فستان مكشوف وملامح متغيرة

صور: ميس حمدان بنيولوك جديد.. فستان مكشوف وملامح متغيرة

شاهد بالفيديو والصور: عمرو دياب يقابل خطيبته الأولى بحضور دينا الشربيني

شاهد بالفيديو والصور: عمرو دياب يقابل خطيبته الأولى بحضور دينا الشربيني

صابرين تحتفل بميلادها بـ&#34;أوسكار وتورته 3 أدوار&#34;.. ومتابع: قلبت على حسين فهمي

صابرين تحتفل بميلادها بـ"أوسكار وتورته 3 أدوار".. ومتابع: قلبت على حسين فهمي

صور: إطلاله جديدة لرضوى الشربيني: &#34;مش عارفة جايبة الجرأة دي منين&#34;

صور: إطلاله جديدة لرضوى الشربيني: "مش عارفة جايبة الجرأة دي منين"

يسرا عن حبها الأول:&#34;أمي حطتلي روج وقالتلي ترجعي بيه زي ما هو&#34;

يسرا عن حبها الأول:"أمي حطتلي روج وقالتلي ترجعي بيه زي ما هو"

بحكم الشرع.. طلاق حلا شيحة اليوم يمنعها من الزواج قبل 62 يوما

بحكم الشرع.. طلاق حلا شيحة اليوم يمنعها من الزواج قبل 62 يوما

قّبل يدها وبكى.. إلهام شاهين تنشر صور من زفاف شقيقها: &#34;فرحة حياتي&#34;

قّبل يدها وبكى.. إلهام شاهين تنشر صور من زفاف شقيقها: "فرحة حياتي"

عربي

الأردن يسجل قفزة قياسية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل قفزة قياسية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الجيش العراقي: سقوط صاروخين وسط بغداد ولا إصابات

الجيش العراقي: سقوط صاروخين وسط بغداد ولا إصابات

توافق أميركي- مصري على تفكيك الجماعات المسلحة في ليبيا

توافق أميركي- مصري على تفكيك الجماعات المسلحة في ليبيا

الأردن يسجل (13) وفاة و(891) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل (13) وفاة و(891) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)