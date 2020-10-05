طائرات الاحتلال تقصف هدفًا شرقي قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هدفًا شرقي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.



وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، أن طائراته أغارت على موقع عسكري، تابع لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.



وزعم، أن ذلك، جاء ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة، في وقت سابق مساء اليوم.



وأطلقت قوات الاحتلال النار من موقع (كيسوفيم) صوب الأراضي الزراعية شرقي بلدة القرارة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.