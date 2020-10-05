لجنة طوارئ محافظة غزة: قرارات جديدة بشأن تخفيف الإجراءات وفتح الأسواق وصالونات الحلاقة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، قرارات جديدة بخصوص تخفيف الإجراءات على المواطنين، وإعادة فتح أسواق المحافظة في ظل جائحة (كورونا).وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على (فيسيوك): إنه بعد دراسة الخطط المقدمة من قبل بلدية غزة، وأجهزة وزارة الداخلية ومناقشة الأمر مع لجان الأسواق والأحياء، وبعد التأكد من التزام لجنة السوق بالضوابط والتعليمات، وإجراءات السلامة والوقاية، قررت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، ما يلي:1. إعادة فتح صالونات الحلاقة والكوافير بدءاً من يوم غد الثلاثاء 6/10 وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، مع العمل للحصول على التراخيص اللازمة من البلدية.2. إعادة فتح محلات شارع عمر المختار الواقعة في المنطقة الشرقية لميدان فلسطين "الساحة"، وذلك بدءاً من يوم غد الثلاثاء طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، ضمن ضوابط ومحددات فتح السوق المعلن عنها سابقاً.3. إعادة فتح محلات الشارع الشرقي لسوق فراس الممتد من شارع عمر المختار وحتى شارع الثلاثيني بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 7/10، ويشمل محلات البيطرة والزراعة والحبوب والسباكة والسمانة وحسبة السمك، وكذلك الشارع الجنوبي لسوق فراس، ويشمل محلات مواد البناء والأخشاب مع الالتزام بالضوابط وإجراءات السلامة.4. إعادة فتح سوق الشيخ رضوان بدءاً من يوم الخميس القادم الموافق 8/10، مع الالتزام التام بالضوابط وإجراءات السلامة.5. بخصوص سوق البسطات في الشجاعية، جاري إعداد خطة لفتح السوق من قبل البلدية والشرطة، بالتوافق مع لجنة السوق، وسيتم فتحه بعد رفع الإغلاق عن منطقة الشجاعية.6. جاري إعداد خطة لإعادة فتح سوق مخيم الشاطئ، بالتوافق مع لجنة السوق ولجنة الحي، وسيتم فتح السوق والإعلان عن ذلك عند الانتهاء، وتجهيز السوق.7. يستمر إغلاق الأسواق الشعبية في محافظة غزة، حتى إشعار آخر.ونوهت لجنة الطوارئ العليا إلى أن استمرار فتح الأسواق والمحلات التجارية في المحافظة، منوط بمدى التزام تجارنا الكرام والمواطنين بالضوابط وإجراءات السلامة، ويتحمل المسؤولية الكاملة من يُخالف التعليمات، ولا يلتزم بإجراءات السلامة والوقاية.