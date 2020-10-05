دولي

ترمب: سأغادر المستشفى اليوم ولا تخافوا من فيروس (كورونا)

ترمب: سأغادر المستشفى اليوم ولا تخافوا من فيروس (كورونا)
ترامب بالمستشفى العسكري
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين: إنه سيغادر المستشفى الساعة 6:30 مساء بتوقيت واشنطن.

وأضاف في تغريدة على (تويتر): أنه يشعر بتحسن كبير، "ولا تخافوا من فيروس (كورونا)"، وفق ما قال.

وتابع ترامب: "لا تخافوا من (كورونا) وتجعلوها تتحكم في حياتكم، وأنا أشعر أني أفضل حالاً مما كنت عليه قبل 20 عاماً".

وكان الفريق الطبي الخاص بترامب، قال يوم الأحد: إن الرئيس كان يعاني يوم الخميس من درجة حرارة عالية، وأيضاً كان لديه أعراض خفيفة، والآن يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف في مؤتمر صحفي: أنه في صباح يوم الجمعة، كان الرئيس يُعاني من نقص في الأوكسجين، مشيراً إلى أنه ترك السرير، ويعاني من أعراض خفيفة.

وتابع الفريق الطبي للرئيس الأمريكي: أن الرئيس ترامب، يتحسن باستمرار وحالته مستقرة، مشدداً على أنه لا يعاني من أي ارتفاع بدرجات الحرارة، ولا من ضيق التنفس.

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