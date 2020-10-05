اشكنازي وعبد الله بن زايد يجتمعان في ألمانيا غداً

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن أشكنازي، سيتوجه غداً إلى برلين للمشاركة في قمة ثلاثية مع بن زايد، والألماني هايكو ماس.





وتابعت: سيتخلل القمة زيارة لمتحف الهولوكوست، والنصب التذكاري، وفق الصحيفة.

يشار إلى أن إسرائيل والإمارات، وقعتا الشهر الماضي، اتفاقاً في واشنطن لتطبيع العلاقات، وتأسيس صلات أوسع نطاقاً بين البلدين.