اشكنازي وعبد الله بن زايد يجتمعان في ألمانيا غداً
رام الله - دنيا الوطن
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الاثنين: إن وزيري الخارجية الإسرائيلي، والإماراتي، غابي اشكنازي، والشيخ عبد الله بن زايد، سيجتمعان يوم الثلاثاء في ألمانيا، لمناقشة اتخاذ المزيد من الخطوات في سبيل تطبيع العلاقات بين البلدين.
يشار إلى أن إسرائيل والإمارات، وقعتا الشهر الماضي، اتفاقاً في واشنطن لتطبيع العلاقات، وتأسيس صلات أوسع نطاقاً بين البلدين.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الاثنين: إن وزيري الخارجية الإسرائيلي، والإماراتي، غابي اشكنازي، والشيخ عبد الله بن زايد، سيجتمعان يوم الثلاثاء في ألمانيا، لمناقشة اتخاذ المزيد من الخطوات في سبيل تطبيع العلاقات بين البلدين.
وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن أشكنازي، سيتوجه غداً إلى برلين للمشاركة في قمة ثلاثية مع بن زايد، والألماني هايكو ماس.
وتابعت: سيتخلل القمة زيارة لمتحف الهولوكوست، والنصب التذكاري، وفق الصحيفة.
يشار إلى أن إسرائيل والإمارات، وقعتا الشهر الماضي، اتفاقاً في واشنطن لتطبيع العلاقات، وتأسيس صلات أوسع نطاقاً بين البلدين.
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