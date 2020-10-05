جنين: قرار برفع الإغلاق عن بلدتي صانور وجلبون بدءاً من الثلاثاء





وشدد المحافظ على ضرورة أن يمتنع المواطنون عن إقامة المناسبات والأعراس والتزام المصابين والمخالطين بالحجر المنزلي.





رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، رفع الإغلاق عن بلدتي صانور وجلبون، بدءاً من صباح غدٍ الثلاثاء.وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إنه بعد تقييم الحالة الوبائية في بلدتي صانور وجلبون وتراجع حدة الإصابة بفيروس (كورونا)، فقد تقرر رفع الإغلاق عن البلدتين ابتداءً من صباح يوم غد الثلاثاء 2020/10/6.